Nieuwegeiner in grote Gloria Estefan-musical

Musicalster Darren van der Lek uit de Nieuwegeinse wijk Fokkesteeg is als een van de laatste artiesten toegevoegd aan de cast van de nieuwe musical On Your Feet . Hij is als een kind zo blij om in zijn geboorteregio in een nationale musicalproductie te mogen spelen.

De 29-jarige Darren Van der Lek kreeg in 2014 nationale bekendheid door zijn zangkunst in RTL4's The Voice of Holland. Hij wist het tot de liveshows te brengen, maar een finaleplek haalde hij net niet. Wel vormde deze ervaring in 'Team Ilse' zijn carrière, zegt hij. Hij werd daarna voor een aantal kleinere musicalproducties gevraagd.

Een rol voor On Your Feet! was niet zijn eerste gedachte, want tijdens een auditie ging hij eigenlijk voor een plek in The Lion King. Tussendoor werd hij ook gevraagd voor On Your Feet!; een kans die hij niet kon laten lopen. De nieuwe productie is de opvolger van musical The Bodyguard in het Beatrixtheater in Utrecht. De musical draait om het leven van 'The Queen of Latin Pop' Gloria Estefan en haar man en producer Emilio. Vanaf oktober zijn het dus de klanken van Conga, 1-2-3, Get On Your Feet en Dr. Beat die te horen zijn in het theater in de Utrechtse binnenstad.

Swing-artiest

Darren zal verschillende rollen spelen met zang en dans als 'swing'-artiest. ,,Ik ken Utrecht natuurlijk goed en woon mijn hele leven al in Nieuwegein. Het is prachtig om in je eigen omgeving te spelen. Ik kan iedere avond een andere rol uitvoeren, want ik moet als 'swing' alles kunnen doen. Het is echt een uitdaging die ik graag aanga.’’

Voor Darren is dit zijn eerste grote rol in een nationale, langdurige musicalproductie. Tot nu toe speelde hij in reizende musicals van bijvoorbeeld De Efteling. Hierdoor speelde hij ook regelmatig in Stadstheater DE KOM in Nieuwegein. ,,Het maakt verder eigenlijk nooit uit waar je speelt, maar in je eigen woonplaats is het altijd heel bijzonder.’’

