Nieuwegeiners laten het ook bij Huiskamerfestival afweten

Broekaart: ,,Ik had iets meer mensen verwacht, zo’n honderd per optreden was mijn verwachting. Op de piek hadden we er ongeveer zestig. Over de dag verspreid zijn er een paar honderd mensen geweest, maar de meesten vertrokken toch weer binnen een uurtje. Inwoners van Nieuwegein zijn lastig uit hun huizen te trekken. Ook naar andere evenementen komen weinig mensen. Zou het misschien in de DNA van de Nieuwegeiner zitten?" grapt Broekaart. ,,We hebben er trouwens bewust voor gekozen om het kleinschaliger aan te pakken dan de festival opzet van Geinbeat. Nieuwe tradities moet je opbouwen, vandaar de keuze voor kleine podia dit keer, zodat het ook met minder publiek knus blijft. Een leeg plein zoals bij de verregende vorige editie van Geinbeat gaf geen sfeer. Daar hebben we een les van geleerd.”