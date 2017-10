Nieuwegeins festival Geinbeat heeft benefietconcert nodig voor doorstart

Geinbeat startte half september met een eigen reddingsactie. Op het huiskamerfestival bij winkelcentrum Cityplaza was de organisatie onlangs aanwezig met het Nieuwegeinse bier Zevenstar. De bieromzet van bijna duizend euro kwam geheel ten goede aan Geinbeat. Ook meldde cultuurwethouder Martijn Stekelenburg (SP) zich bij de organisatie. ,,We hebben voor elkaar gekregen dat we een nieuwe subsidieaanvraag mogen doen. Daar staat de gemeente voor open," laat organisator Maarten Janmaat van Geinbeat desgevraagd weten.



,,Wel kijken we naar aanpassingen voor Geinbeat. Een andere locatie met gras is zeker een optie. Dat is veel knusser." Geinbeat vond jarenlang in het Nieuwegeinse Park Oudegein plaats. De laatste jaren vond het muziekfestival op het Stadsplein in de binnenstad plaats. Bezoekers waardeerden de plek niet. Het zou te ongezellig en 'te stenig' zijn.