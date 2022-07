Nieuwegeinse burgemeester doet aangifte na doodsbedreiging

De eerste kassaloze supermarkt is geopend, maar gewoon eventjes binnenlo­pen is er niet bij

Het is waarschijnlijk de modernste supermarkt van Nederland. Het enige wat klanten hoeven te doen, is boodschappen verzamelen: een kassa heeft de winkel in Utrecht niet en afrekenen gaat vanzelf. De eerste bezoekers zijn kritisch. ,,Als je niet van camera’s houdt, moet je hier niet zijn.”

