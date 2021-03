Nieuwegeinse vader misbruikte dochtertje (2): ‘Snap niet dat mensen mij als monster zien’

Zijn relatie is op de klippen gelopen. Hij is zijn huis kwijt. Dat geeft dikke stress. Op zijn werk zijn problemen. Hij rookt veel wiet. Als hij in november 2014 op de zolderkamer van het huis van zijn ouders opgaat in webcamseks, staat plotsklaps zijn 2-jarige dochter in de kamer. Hij grijpt het moment niet aan om te stoppen en haar weg te sturen, maar vraagt haar hem te ‘helpen’. Ze moet hem aftrekken en oraal bevredigen.