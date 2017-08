Nieuwegeinse wethouder reist op eigen kosten naar partnerstad Rundu

Wethouder Peter Snoeren van Nieuwegein vertrekt 9 september naar Rundu, de partnerstad van Nieuwegein in Namibië. Hij gaat er uitgebreid kennismaken met de nieuwe burgemeester en de gemeenteraad, wat in dit Afrikaanse land heel belangrijk is.

Rundu, waar ligt dat?

,,Rundu is de tweede grootste stad van Namibië en ligt op de grens met Angola. Het ligt aan een kruispunt van internationale routes naar het noorden en oosten van Afrika. In Rundu zit ook het regionale bestuur met de gouverneur en er liggen enkele grote ministeries.’’

Wat gaat u daar doen?

,,Rundu heeft een nieuwe burgemeester en een nieuwe gemeenteraad, die bestaat uit zeven mensen. We gaan dus opnieuw kennismaken. Wij zijn er in Nederland trots op dat we met de deur in huis vallen en meteen ter zake komen, maar in Afrika vinden ze dat ontzettend bot. Daar wordt eerst aan de relatie gewerkt: je moet bij wijze van spreken weten hoe elkaars familie in elkaar steekt. Daarom ga ik niet maar twee dagen, maar een week. De eerste twee à drie dagen gaat het echt om het opbouwen van de relatie.’’

Quote In Afrika wordt eerst aan de relatie gewerkt: je moet bij wijze van spreken weten hoe elkaars familie in elkaar steekt Peter Snoeren, wethouder Nieuwegein

En daarna?

,,Na de laatste evaluatie van de stedenband heeft de gemeenteraad van Nieuwegein besloten dat we ermee verdergaan, op het niveau van kennisuitwisseling. Dus we doen niet aan ontwikkelingssamenwerking door geld te brengen, maar we wisselen kennis uit. De nieuwe burgemeester schijnt heel erg geïnteresseerd te zijn in afvalmanagement. Ze hebben daar nog een hele grote vuilnisbelt. Ik ben er twee keer eerder geweest. In 2012 als raadslid en toen werd het plastic afval gescheiden door vrouwen die soms niet eens handschoenen aan hadden. In 2015 was ik er als wethouder en toen was een bedrijfje bezig het blik eruit te halen, samen te persen en naar Zuid-Afrika te verschepen. We hebben toen gevraagd waarom de gemeente dat niet zelf doet en er zo de maatschappij van laat profiteren.’’

En wat heeft Nieuwegein daaraan?

,,Met de stedenband willen we de mondiale bewustwording in Nieuwegein versterken, vooral onder jongeren. Nieuwegein is groter dan het gebied tussen drie snelwegen en een rivier. We hebben te maken met de rest van de wereld en daar staan we niet even goed bij stil. We bespreken met scholen of een stedenband daaraan kan bijdragen en hoe dan.’’

U betaalt de reis uit eigen zak?

,,Klopt. Dat hebben we zo afgesproken in het coalitieprogramma, omdat het idee bestond dat het vooral vakantiereisjes zijn. Ik vind zelf dat het onderdeel is van mijn werk, maar ik houd me aan die afspraken. Het is belangrijk om de afspraken die we over de stedenband maakten, invulling te geven.’’

Volledig scherm Jongetjes in Rundu in Namibië, de partnerstad van Nieuwegein die wethouder Snoeren volgende maand bezoekt. © Gemeente Nieuwegein