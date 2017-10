Nieuwssite DUIC wil RTV Utrecht in de stad van de troon stoten

Wens vervuld voor Rinie (72): eindelijk een ritje op een paard

16:39 In een woord fantastisch. Dat is hoe de 72-jarige Rinie Veenman uit Maarssen haar eerste rit op een paard omschrijft. Haar grote wens om eens paard te rijden ging in vervulling in het kader van de Nationale Ouderendag.