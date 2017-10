Nijmeegs ijs naar ijsberen in Rhenen

Dit was de eerste keer dat de ijsberen een dergelijke stapel ijs in hun verblijf kregen. ,,In de winter heeft er natuurlijk wel eens sneeuw gelegen, maar niet zoveel’’, zei Laura van der Geer van de dierentuin. ,,We hebben ze ook wel eens vis of fruit gegeven dat was ingevroren in een blok ijs, maar dit is helemaal nieuw voor ze.’’



Jelle van Beek, ijsmeester van Triavium, zag het tafereel met genoegen aan. ,,We schrapen elke morgen 10 kuub ijs van van de ijsvloer’’, aldus Van Beek. ,,Normaal gebruiken we dat om de machines te koelen. Nu dachten we in het kader van dierendag dat het misschien leuk was om de ijsberen er een plezier mee te doen. Toen hebben we contact gezocht met Ouwehands en daar waren ze ook enthousiast.’’