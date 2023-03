Nijntje XXL Miffy geeft nieuwe inkijk in vakmanschap van Bruna: ‘Kunstenaar met de hoofdletter K’

Giganti­sche draak of Nijntje op je wond: kinderen in het WKZ worden verrast met een speciale pleister

Wakker worden samen met een gigantische draak, een Disneyprinses of Utrechts Nijntje. Kindjes in het Wilhelmina Kinderziekenhuis openen na een operatie hun ogen en zien dan een verrassing. Anesthesiemedewerker Laura Visserman maakt in haar vrije tijd stickers met fantasiefiguurtjes voor kleine patiënten.