Nikabdraagster dient klacht in bij Diakonessenziekenhuis in Utrecht

In een besloten Facebookgroep beklaagt de vrouw zich over het Utrechtse ziekenhuis. Ze is na de invoering van het verbod op gezichtsbedekkende kleding twee keer in het Diakonessenhuis geweest. Beide keren is ze naar eigen zeggen aangesproken op haar nikab. Er werd gevraagd haar nikab, waar alleen de ogen vrij zijn, af te doen. ,,Vorige week heeft een receptioniste op de afdeling gipskamer geweigerd om mij te helpen. Ik wilde een afspraak verzetten en dit weigerde zij te doen.’’ Ook schrijft de vrouw dat een chirurg zei ‘Kijk maar uit dat je niet wordt opgepakt’. Ze heeft een officiële klacht ingediend bij het ziekenhuis.

Het ziekenhuis is bekend met het verhaal van de vrouw, maar zegt ook dat iedereen welkom is en dat niemand wordt geweigerd. ,,Ik durf er borg voor te staan, anders zou ik me schamen voor mijn ziekenhuis, als wij iemand die zorg nodig heeft of met een kind komt die zorg nodig heeft, zullen weigeren vanwege een nikab of een boerka’’, zegt woordvoerder Trudy van Oosten.

Vervelend

Van Oosten wil niet inhoudelijk ingaan op de zaak. ,,Dit gaat over voor een individuele zaak. Helaas is het zo dat we over individuele klachten geen mededelingen mogen doen. Dit zullen we als normale klacht afhandelen.’’

Quote Als je als arts goede zorg wilt verlenen, heb je als patiënt een identifica­tie­plicht. Daar zit ook gezichts­her­ken­ning bij Trudy van Oosten, Woordvoerder Diakonessenziekenhuis

Van Oosten zegt het vervelend te vinden voor de vrouw dat ze gevraagd is om haar nikab af te doen. ,,Als iemand aan haar gevraagd heeft om haar nikab af zetten, is dat vervelend. Daar kan ik me heel veel bij voorstellen. Maar het heeft geen consequenties als iemand het niet doet. Als je als arts goede zorg wilt verlenen, heb je als patiënt een identificatieplicht. Daar zit ook gezichtsherkenning bij, via bijvoorbeeld een paspoort. Je hebt ook non-verbale communicatie nodig. Voor 1 augustus is dat nooit een probleem geweest en iedereen snapt dat ook. En dat blijft ook zo.’’

Sinds 1 augustus is het boerkaverbod van kracht en mogen mensen met gezichtsbedekkende kleding worden geweigerd in overheids- en zorginstellingen.