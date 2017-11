NK Stratego is een mannending, op één vrouw na: 'Ik ben beta aangelegd'

Gasexplosie en chaos bij UMC (en toch ging alles goed)

4 november Het 'slapende ziekenhuis' zoals het calamiteitenhospitaal op de Uithof ook wel wordt genoemd, is zaterdagochtend voor even wakker geschud. Niet vanwege een echt spoedgeval, maar een oefening. Dit keer was het geen groot incident elders in het land, maar was het het naastgelegen Centraal Militair Hospitaal dat door een gasexplosie was getroffen.