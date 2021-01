Nobelprijswinnaar voor de Natuurkunde Martinus Veltman (89) overleden

‘Fijn dat de tram weer rijdt in Nieuwegein, maar zijn de haltes wel veilig?’, vraagt VVD zich af

5 januari De VVD-fractie in de Nieuwegeinse gemeenteraad vindt het zeer toe te juichen dat sinds zondag de trams weer rijden in de stad, maar de liberalen vragen zich af of de tijdelijke halte in het centrum wel veilig is. Raadslid Henk Jan Schat stelt hierover schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders.