Nog altijd één slachtoffer van aanslag Utrecht in ziekenhuis

Kelder­boxen waren uitvalsba­sis voor dieven en brandstich­ters Kanalenei­land

11:34 Een autokraak, een autobrand en deelname aan een criminele organisatie die voor grote onrust zorgde in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Anas el B. (18) zit voor deze vergrijpen al maanden in voorarrest in een cel. Daar wil hij zo snel mogelijk uit. Toch zwijgt hij vooral over de gebeurtenissen eind vorig jaar.