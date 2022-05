Nog de hele avond vertier op het Utrechtse Bevrijdingsfestival

FC Utrecht pikt Australiër op als derde verster­king voor het nieuwe seizoen

Henk Fraser, de nieuwe hoofdtrainer van FC Utrecht, krijgt volgend seizoen de beschikking over de Australische rechtsback Joshua Rawlins (18). Hij komt transfervrij over van Perth Glory en heeft een contract in de Domstad ondertekend tot medio 2026. Hij is de derde zomerversterking, na Taylor Booth (Bayern München) en Luuk Brouwers (Go Ahead Eagles).

