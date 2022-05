Nog één keer de planken op met een klucht; na 47 jaar valt het doek voor toneelvereniging Aurora

Daarom brengt de amateurvereniging deze maand nog één keer een klucht op de planken: Hotel te koop van Henk Roede op 14, 20 en 21 mei in partycentrum In ’t Witte Paard in Cabauw. De regie is van Merijn Oerlemans, die komend najaar de nieuwe Mees Kees gaat spelen in de Nederlandse theaters.

Te weinig spelende leden

,,We hebben te weinig spelende leden’’, zegt Anja Haars. ,,De laatste jaren werd het steeds moeilijker om de bezetting van een toneelstuk rond te krijgen. Spelers moesten er organisatorische en bestuurlijke taken bij doen. We hebben ook geen voorzitter meer.’’

Aurora bezorgde inwoners decennialang plezier met een afwisseling van kluchten en drama. De vereniging waagde zich ook aan serieuzer theater met grote producties als Anne Frank, Bon Voyage, Op Hoop van Zegen en Oliver Twist, in samenwerking met muziekvereniging Crescendo en koor El Shaddai. Voor Anne Frank bouwde de vereniging het decor van Het Achterhuis na in sportzaal De Wiekslag.

Alles gedaan

,,Het gaat me aan het hart’’, zegt Rida Broekhuizen (73), die de vereniging in 1975 oprichtte en dertig jaar het bekendste gezicht van Aurora was. ,,Ik heb alles gedaan wat je maar kon verzinnen’’, aldus Broekhuizen. ,,Regisseren, het jeugdtoneel, zelf gespeeld. Het liefst komische rollen.’’

Na de uitvoering van Anne Frank ontving Broekhuizen een koninklijke onderscheiding voor al haar vrijwilligerswerk in de Lopikse gemeenschap. Enkele jaren nadat ze in 2002 voor het CDA was toegetreden tot de Lopikse gemeenteraad gaf Broekhuizen haar functie bij Aurora op. Wim Verkuil nam het voorzitterschap over. De vereniging bestond in haar hoogtijdagen uit ruim vijftig leden en vrijwilligers.

