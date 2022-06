Nog één keer liet Anneke haar verslaafde dochter binnen om te douchen, toen verbrak ze al het contact

Esther staat weer voor de deur. Anneke ziet het meteen, hoe haar dochter is vermagerd.

„Ze had vieze voeten, vuile kleren aan en die ene blik in haar ogen, die me na al die jaren zo bekend is geworden. Ze had ergens buiten geslapen, dat deed ze al een paar dagen. Of ze even hier mocht douchen, misschien?” Anneke zwicht. „Oké dan, even douchen, en dan metéén weer weg, heb ik gezegd.”



Dat laatste klinkt misschien hard voor een buitenstaander, weet Anneke. Maar na jarenlang ‘de afgrond in te zijn getrokken’ door haar verslaafde kind, heeft ze inmiddels geleerd wat het beste helpt: niet helpen. In de afgelopen jaren gaf Anneke steeds opnieuw geld aan Esther. Voor eten, voor onderdak. Tot duidelijk werd dat ze het geld wéér had gebruikt om drugs te kopen.



Anneke laat Esther die dag nog een warme douche nemen. Daarna is het echt klaar.