Nog één poging klassentekort Veenendaal-Oost op te lossen: nieuw gesprek wethouder met schoolbesturen

Veenendaal gaat nog één poging doen om het probleem van de overvolle schoolklassen in Veenendaal-Oost op te lossen. Uiterlijk 1 februari moet duidelijk zijn of er een nieuw schoolgebouw bijkomt in de wijk of dat één van de drie scholen vertrekt uit de wijk.

Dat is de uitkomst van een bespreking in de gemeenteraad donderdagavond.

De Veenendaalse raad besloot in juni 2021 dat er in de nieuwbouwwijk een nieuwe school gebouwd moet worden, waar ruim vijfhonderd kinderen naartoe kunnen. Dat is ruimte genoeg voor Veenendaal-Oost, dat de komende jaren doorgroeit naar zo’n drieduizend woningen.

In de wijk is al jaren een groot tekort aan klaslokalen. Drie scholen zitten nu in het Ontmoetingshuis, maar door het stijgend aantal kinderen puilen de lokalen uit. Diverse leerlingen krijgen nu les in gebouwen buiten de wijk.

Grote nieuwe school niet haalbaar

Na de zomer vertelde wethouder Dylan Lochtenberg echter dat een grote nieuwe school - om allerlei redenen - niet haalbaar is. Verkeersproblemen en verkeersveiligheid bij het halen en brengen wordt lastig, aldus onderzoeken. Een kleine nieuwe school kan misschien wel. Maar daarmee wordt het tekort aan klaslokalen niet opgelost. De besturen van de drie scholen komen er ook nog niet uit hoe het verder moet. Niet onderling, en niet met de gemeente.

Ruim honderd ouders en leraren kwamen begin deze maand hun zorgen uitspreken op een bijeenkomst in het gemeentehuis. Ze raken hun geduld kwijt omdat het probleem maar niet wordt opgelost.

Laatste poging, nog twee scenario's

Op verzoek van de gemeenteraad gaat Lochtenberg de komende weken nog een keer met de schoolbesturen om de tafel zitten om een oplossing te vinden. Daarbij worden twee opties bekeken. De één is de bouw van een kleinere nieuwe school in Veenendaal-Oost waarbij de scholen er onderling uit moeten komen wie waar naartoe gaat.

De andere optie is om aan het Zuiderkruis een nieuw groot schoolgebouw neer te zetten. Dat is buiten de wijk maar nog wel op fietsafstand. Voorwaarde is wel dat één van de drie scholen daar dan naar toe wil. Voor ouders is het vooral van belang dat ze hun kinderen naar één schoolgebouw kunnen brengen in plaats van naar meerdere plekken te moeten rijden.

Lochtenberg heeft tegen de raad gezegd beide plannen te gaan bespreken met de schoolbesturen. ,, De scholen moeten nu over hun eigen schaduw heenstappen”, aldus de wethouder. Eerder deze week gaf het bestuur van de school Tamim aan om - onder voorwaarden - wel af te willen zien van een nieuw gebouw in Veenendaal-Oost.

Uiterlijk in maart moet er een definitieve oplossing komen voor de overvolle klassen in het Ontmoetingshuis.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.