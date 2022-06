Nog een Utrechtse thuiszorgverlener die niet voldoet aan eisen zorginspectie

Flinke klap

Zorgcoördinator Helouise Aside is het niet helemaal eens over de uitslag en betreurt de negatieve lading: ,,Wij hebben natuurlijke een flinke klap gehad door de coronacrisis. Daar is jammer genoeg niet naar gekeken. Zo was er sprake van een personeelstekort. Wij ondervinden dat de klanten erg tevreden zijn over onze zorg. Wij zijn keihard aan het werk om aan de normen van de inspectie te voldoen. Zo scholen we collega’s om, om optimale zorg aan te bieden. Ook maken we nu gebruik van een een app en hebben we flink geïnvesteerd om mensen in te huren die helpen om ons te ondersteunen en de kwaliteit te verbeteren.’’