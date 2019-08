Nog één verdachte vast voor liquidatiepoging Ondiep, schutter nog voortvluchtig

Voor de liquidatiepoging op de Rietstraat in Utrecht eind vorig jaar zit nog een verdachte vast. Deze Michael C. (46) uit Den Haag was de vermoedelijke bestuurder van de vluchtauto. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht in de zaak waar Utrechter ‘Miki’ L. (42) het beoogde slachtoffer was.

De 35-jarige Limburgse medeverdachte in de zaak wacht in vrijheid de behandeling van zijn strafzaak af. De vermoedelijke schutter in de zaak is nog altijd voortvluchtig, ondanks dat de politie beelden van hem heeft verspreid.

Bij de schietpartij raakte de 42-jarige ‘Miki’ gewond. Hij werd in zijn auto beschoten door iemand die volgens omwonenden verkleed was als Zwarte Piet. Het slachtoffer ontkwam doordat hij hard achteruit kon rijden en liep alleen een verwonding aan zijn vinger op.

In de Schutstraat trof de politie een Volkswagen Transporter aan die gebruikt was bij de schietpartij. Schutter en chauffeur wisten te ontkomen, ondanks een grote zoekactie. De twee mannen zijn gefilmd toen ze iets verderop door de Leliestraat liepen.

Tweede poging

Het beoogde slachtoffer is een bekende van de politie en zou zich bezighouden met de handel in cocaïne en wiet. Hij was in april vorig jaar ook al doelwit van een liquidatiepoging en ontsnapte ook toen aan de dood, omdat de politie hem had getipt.

De recherche gaat ervan uit dat het slachtoffer van de mislukte aanslag actief is in het drugscircuit. Bronnen in de onderwereld bevestigen dat. Miki zelf ontkent dat ten stelligste.