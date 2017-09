Nog even aanpoten voor bouwers infocentrum Parijsch

Het gebouw biedt in oktober onderdak aan medewerkers van de gemeente, de aannemers Heijmans en Maurik, en omvat vergader- en presentatieruimten voor geïnteresseerden in een huis in Parijsch-zuid. ,,En midden in het gebouw komt een boom te staan’’, zegt Mols.

Voor de zomervakantie was er nog nauwelijks bouwactiviteit op het perceel langs de Prijsseweg, maar in een week tijd is de fundering gelegd en in nog een paar weken tijd timmerde Mols met enkele timmerlieden de markante houten constructie in elkaar. Die staat sinds deze week overeind. Het is de bedoeling dat ze voor tien jaar blijft staan. Het is best aanpoten, zegt Mols, want op 1 oktober moet het gebouw klaar zijn. Het infocentrum moet enkele weken later zijn deuren openen voor belangstellenden. ,,Daarom werk ik op zondag door.’’