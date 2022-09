Nog even geduld voor de liefhebbers: Falafel City in Utrecht nog minimaal een week gesloten na brand

Liefhebbers van falafel moeten nog minimaal een week geduld hebben voordat ze terechtkunnen in restaurant Falafel City in Utrecht. De impact van de brand van zondagnacht is zó groot dat eigenaar Naim Gilani nog wel even nodig heeft om alles op te ruimen.

,,De voeding van de meterkast lijkt in de fik te zijn gevlogen’’, vertelt Gilani. De schuldige volgens de restauranthouder is een te oude kabel die de rest van de elektriciteitskast in vuur en vlam zou hebben gezet.

De brand brak zondagnacht uit in het restaurant aan de Lange Jansstraat. Vanwege de vele rook die vrijkwam moesten ook bovenliggende woningen worden ontruimd. Omstreeks 03.00 uur ’s nachts had de brandweer het vuur onder controle. Nadat er metingen werden verricht in het gebouw werd duidelijk dat bewoners terug konden in hun woningen.

Volledig scherm De elektriciteitskast die is afgebrand © Max Govers

Dat de schade zo beperkt is gebleven, komt waarschijnlijk doordat het vuur vooral in de meterkast heeft gebrand. Die is compleet verkoold, terwijl de rest van het restaurant nauwelijks schade heeft. Het enige wat volgens de eigenaar naast de meterkast is gesneuveld, is het voedsel dat in de koeling lag. Dat zal allemaal weggegooid moeten worden, omdat het te lang ongekoeld heeft gelegen.

Grote schoonmaak

Voordat het restaurant weer opengaat, moet er volgens Gilani wel een grote schoonmaak plaatsvinden. Ook om de sterke brandlucht, die van de andere kant van de straat te ruiken is, weg te boenen. Als het aan de restauranthouder ligt, zijn ze binnen een week weer open.

Gilani geeft wel aan afhankelijk te zijn van Eneco. Het energiebedrijf moet eerst een nieuwe meterkast installeren, voordat ze aan de slag kunnen. Hoe snel dit gebeurt, weet de restauranteigenaar nog niet.

