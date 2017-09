Nog even wachten op besluit nieuwe school Hagestein

Het CDA koos niet tussen de twee opties, maar kwam met een derde optie. Deze 'polderoptie' zou betekenen dat er een school in het hart van Hoef en Haag komt, plus een grotere school op de rand van het zogenoemde Kasteelterrein, tussen de nieuwbouw van Hoef en Haag en het Lekdorp Hagestein in.

Uitslag onduidelijk

Het is nog steeds zo dat de fractie van de ChristenUnie maar met één persoon vertegenwoordigd is, nadat Job de Jong is gestopt. Dit houdt in dat bij het stemmen een 'gelijke stand' van acht tegen acht kan ontstaan. Over de scholenkwestie is nu uiteindelijk niet gestemd, waardoor het onduidelijk is wat de uitslag zou zijn geweest.