(Nog) geen spoorbomen, maar wel waarschuwingsborden bij tramovergang waar Sam (18) verongelukte

Familie en vrienden van omgekomen Sam (18) gaan actievoe­ren op de trambaan: ‘Tot er slagbomen komen’

29 december „Al moeten we ervoor in een tentje op het spoor gaan zitten, die slagbomen komen er”, zei Natasja Heus, stiefmoeder van de omgekomen Sam (18), eerder. Nu lijkt het zover te komen. Zondag gaan de trams weer rijden, maar van spoorbomen op het bewuste punt is nog niets te zien. „Met vrienden en familie van Sam gaan we dus op de plek van het ongeluk zitten. Op de rails.”