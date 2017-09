Nog niet al te druk bij braderie aan de Amsterdamsestraatweg

De naar eigen zeggen langste braderie van Nederland – hij is precies anderhalve kilometer lang - kon vorig jaar om organisatorische redenen niet doorgaan.

Dit jaar dus wel, al was het rond het middaguur nog opvallend rustig. Hier en daar was te horen dat dit komt doordat het vandaag een feestdag is voor de islamitische bevolking van deze stad: het offerfeest. Dat zou ook de reden zijn dat enkele stands leeg bleven.