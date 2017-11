Nog onbekend hoe lang cultuurgebouw Spectrum dicht blijft

Spectrum is onderdeel van het gebouw Tricotage, dat vorige week al in beeld kwam. Daar gaat het echter om een minimale overschrijding. Alle woningen in het gebouw Tricotage krijgen code ‘groen’ en zijn veilig. Bij deze woningen is een andere vloerconstructie toegepast dan in de rest van het gebouw.



Ook Veenendaal heeft na het instorten van een in aanbouw zijnde parkeergarage bij Eindhoven Aitport onderzocht of het probleem mogelijk in Veenendaal speelt. Honderd tot 150 gebouwen in Nederland hebben vloerconstructies zoals de in mei ingestorte parkeergarage.