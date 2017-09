Nog ruim 1500 kilometer voor de boeg

Monique Dubbeldam heeft na twee weken lopen 480 kilometer afgelegd en is net met haar twee honden over de grens van de Duitse deelstaat Beieren gestoken. 'Het gaat goed', meldt de 48-jarige vrouw uit Culemborg monter.

Op de teller naar Roemenië staan nog 1537 kilometers. Monique Dubbeldam is twee weken geleden naar de Roemeense hoofdstad Boekarest vertrokken. Ze loopt met haar twee honden Indy en Faye om geld in te zamelen voor de miljoenen straathonden in Roemenië. Met het geld (ze hoopt op 50.000 euro) wil ze een een sterilisatieprogramma voor deze zwerfhonden opzetten. Haar voettocht van 2017 kilometer moet op 28 oktober in Boekarest eindigen.

Rustdag

Morgen heeft ze rustdag, de eerste na zo'n twee weken lopen. Ze meldt dat het erg goed gaat. ,,In het begin hadden we een paar warme dagen en toen was het zwaar. De laatste dagen hebben we veel regen gehad, maar dat is beter dan de hitte. De honden doen het ook goed. Onderweg zijn ze nog onderzocht door een dierenarts. Volgens hem verkeren de honden in topconditie.''

Onderweg ontmoet Dubbeldam, die twee maanden onbetaald verlof opnam, vooral aardige mensen. ,,Ik mag soms gratis overnachten en in hotels hoef ik niets te betalen voor de honden. Ik zat gisteren even in een bushokje te schuilen voor de regen. Het regende even erg hard. Toen stopte er een bus en ik zei tegen de chauffeur dat ik even aan het schuilen was. Toen mocht ik van hem instappen en reed ik acht kilometer gratis mee.''

Quote Ze vroegen aan mijn of ik die vrouw was die met twee honden naar Roemenië aan het lopen was. Dat hadden ze in Nederland gelezen. Monique Dubbeldam

Toeristen

Op het terras in de buurt van Winterberg ontmoette de Culemborgse moeder twee Nederlandse toeristen. ,,Ze vroegen aan mijn of ik die vrouw was die met twee honden naar Roemenië aan het lopen was. Dat hadden ze in Nederland gelezen. Dat klopte dus. Dan krijg je leuke gesprekken.''

Ze had het even moeilijk. Toen haar man en dochter na een paar dagen lopen afscheid namen. ,,Toen dacht ik bed wel even 'waar ben ik aan begonnen'. Dat was een lastig moment. Maar het gaat verder goed en ik lig op schema. We zijn in Bad Neustadt an der Seele. In Tsjechië komt mijn man met ons derde hondje. Daar verheug ik me al op.''