Nog steeds te weinig fietsparkeerplekken op de Neude, maar geen handhaving op slecht geparkeerde fietsen

Liesbeth is slecht­ziend en denkt wel twee keer na voor ze oversteekt in Utrecht: ‘Ik vind het ontzettend eng’

Wanneer de slechtziende Liesbeth Blankhart op pad gaat in Utrecht, denkt ze soms wel twee keer na voor ze oversteekt. Want al zouden de blindengeleidestroken of tikkers in verkeerslichten haar moeten helpen, soms brengen die haar juist in een lastig parket. ,,Het is ontzettend eng.”

23 september