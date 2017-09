Nog vier Nyenrode-studenten in ziekenhuis na liftongeluk Brazilië

Vier studenten van de Nyenrode Business Universiteit, die eind vorige week met de lift van hun hotel in Rio de Janeiro naar beneden stortten, liggen nog in het ziekenhuis.

Enkelen moeten nog geopereerd worden, van wie één in Rio de Janeiro. De universiteit verwacht dat iedereen in eind volgende week weer terug in Nederland kan zijn.

De groep van de Breukelse universiteit telde 36 studenten. Daarvan stonden er acht in de lift van hotel Mar Ipanema toen die door nog onbekende oorzaak twaalf verdiepingen naar beneden stortte.

„Er wordt goed voor de gewonden gezorgd en we staan in nauw contact met elkaar”, laat een lichtgewonde student weten, die zelf aan het liftongeluk een gekneusde voet overhield. Hij keerde zaterdag al terug naar Nederland. „Ik ben er met mazzel vanaf gekomen. Dat ik een kleine, lichte jongen ben, heeft in mijn voordeel gewerkt.”

Kink in de kabel

Het liftincident betekende voor hem een voortijdig einde van de reis. Het programma van de studiereis was bijna afgelopen, maar de pechvogel wilde er, samen met een aantal andere studenten, nog een rondreis aan vastplakken. „De rondreis is doorgegaan. Ik krijg allerlei foto’s opgestuurd, maar bij mij is er een kink in de kabel gekomen.”

Nyenrode bevestigt dat er nog vier studenten in het ziekenhuis liggen. Twee dames hebben rug- en beenklachten en liggen nog ter observatie in het ziekenhuis. Een student die al geopereerd is aan een dubbele enkelbreuk, moet herstellen voordat terugvliegen mogelijk is. Daarnaast is er nog een student in afwachting van twee operaties aan beide enkels. Hij kan naar verwachting volgende week terug naar Nederland komen.