Nog volop onderzoek naar vrijheden van Michael P.

Het onderzoek waar het meest naar wordt uitgekeken is het onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zij onderzoeken het detentieverloop van Michael P. vanaf het moment dat hij in 2010 werd aangehouden voor de verkrachting van twee minderjarige vrouwen in Nijkerk. Uiteindelijk kwam hij in januari 2017, nadat hij twee derde van zijn straf had uitgezeten, terecht in de forensisch psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn. In die kliniek in Den Dolder werkte hij aan de terugkeer in de samenleving.

Uit dat onderzoek moet duidelijk worden hoe er door verschillende instanties is besloten over de overplaatsingen van P. en de vrijheden die daarbij hoorden. P. had in de kliniek in Den Dolder grote vrijheden en het onderzoek moet uitwijzen hoe dat kon en of hij die vrijheden ook daadwerkelijk mocht hebben. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt desgevraagd dat hij verwacht dat dit onderzoek aan het einde van dit jaar wordt gepresenteerd.

Veiligheid

Daarnaast doet de Onderzoeksraad voor de Veiligheid onderzoek naar de re-integratie van tbs’ers en mensen die vanuit forensisch psychiatrische klinieken weer de samenleving ingaan. Ook wordt gekeken naar de wijze waarop de veiligheid van anderen in de samenleving wordt meegewogen in die re-integratie van deze personen. Het onderzoek kwam op gang na een verzoek van burgemeester Koos Janssen (Zeist), die daarmee reageerde op de onrust die in Den Dolder ontstond na de moord op Anne Faber. ,,Dit onderzoek is nog volop gaande”, zegt Sara Vernooij van de Onderzoeksraad. De verwachting is dat dit onderzoek begin 2019 wordt gepresenteerd.

Eerder al werd een onderzoek naar misstanden bij de kliniek zelf gepresenteerd. Daaruit bleek dat de grootste problematiek lag bij de magere personeelsbezetting en bij de mogelijkheden voor patiënten om aan drugs te komen in de omgeving. Het personeel voelde zich daardoor vaak onveilig. Als gevolg van de magere personeelsbezetting moest Aventurijn veel gebruikmaken van inhuurkrachten, die vaak niet bekend waren met de gedragingen van patiënten. De kliniek maakte op basis van die rapportages een verbeterplan, dat is goedgekeurd door de Inspectie.