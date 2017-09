Nooit eerder zoveel trekkers op Trekkertrek Nieuwegein

Dit jaar hebben 155 mensen zich met hun trekker ingeschreven in de categorie standaard trekkers. Terwijl er een maximaal aantal deelnemers van 85 is. Gert-Jan: ,,Het is dit jaar gekker dan ooit. We hebben moeten loten.” Naast standaard trekkers doen er aanstaande zaterdag vanaf 13.00 uur ook trekkers mee in de sport- en superklasse. Een dag later is de zeskamp. En de vierkamp. En ook die zitten vol. ,,Er nemen twaalf teams van zes man deel aan de zeskamp. De kinderen van de deelnemers die dit de vorige keren zagen, willen ook meedoen. Daarom organiseren we een vierkamp voor de kleintjes.”