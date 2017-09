Nooit meer door rood op de Voorstraat?

In de jaren 50 had je er nog een verkeersagent nodig. Daarna kregen we er het meest genegeerde verkeerslicht van Utrecht. De hele stad heeft er door rood leren rijden zonder om het leven te komen.

Graadt van Roggenweg

Als we even niet hadden opgelet, was in de jaren 60 de hele rechterwand van de Voorstraat gesloopt en had daar nu een soort Graadt van Roggenweg gelegen.

Nu moeten we de City nog even redden. We? Ja Wolff. Of Kinepolis. Of ‘t Hoogt. Of Jos Stelling. Of allemaal samen. Zie maar, als die vreemd mooie bioscoop uit 1936 maar voor de film behouden blijft. Vroeger draaiden er vooral knokfilms, dus hij weet wat vechten is. Het Nederlands Film Festival slaat de City dit jaar over, geen rode lopers aan de Voorstraat. Hopelijk voor ‘t eerst en voor ‘t laatst.