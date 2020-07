Nooit meer rocken of een nudistenfeest: Stairway, het iconische café van Henk Westbroek, stopt na 25 jaar

Strafzaak tegen bloedprik­ben­de op herhaling: OM én veroordeel­de Laura in beroep

17:38 De strafzaak tegen twee vermeende leden van de bloedprikbende krijgt een vervolg. Zowel het Openbaar Ministerie als hoofdverdachte Laura D. is in hoger beroep gegaan in de zaak, waarbij kwetsbare ouderen slachtoffer waren.