Nooit ruzie, geen relatieproblemen. Maar waarom stak ‘Jur’ (44) dan zijn vriendin Rubia (52) dood?

MARIEKE DOET PABO Marieke haar klas is verslaafd aan dit spel: ‘Meer kun je je als juf niet wensen aan het einde van een schooljaar’

Mijn klas is verslaafd aan ‘het balspel’. Mensen die verslaafd zijn aan ‘het balspel’ hebben daar alles voor over. Als ik tegen mijn klas zeg ‘raap alle rommel nu van de grond op’ of ‘zing dat stomme liedje uit volle borst mee’ dan doen ze dat direct. Als ze maar ‘het balspel’ mogen spelen. Ik denk dat ze zelfs al hun snoep, hun geliefde huisdier en hun telefoon ervoor over zouden hebben.