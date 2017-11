Norbert uit Zwolle kocht een Utrechtse seksboot: ‘Mijn droom is uitgekomen’

Auto te water in Maarssen, toestand inzittende 'zeer zorgelijk'

15:42 Bij het Zandpad in Maarssen is vanmiddag een auto te water geraakt. Duikers van de brandweer hebben een 55-jarige man uit de auto gehaald. Volgens de politie is hij 'in zeer zorgwekkende toestand' naar het ziekenhuis gebracht.