Nordic walkers redden bruiloft van Veenendaalse pechvogels

Het klassieke voertuig, dat één van de vaders van het bruidspaar te leen had gegeven, gaf er de brui aan middenin het natuurgebied Kwintelooijen in Veenendaal. Daar was het stel bezig met de trouwreportage, maar toen ze wilden vertrekken, was de trekker met geen mogelijkheid aan de praat te krijgen. En dat terwijl Jelle Hooijer en Gerlinde van Vliet onderweg waren naar het gemeentehuis voor de trouwceremonie.