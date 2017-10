November wordt drukste maand ooit in TivoliVredenburg

Hoofd programmering klassiek Peter Tra zegt dat november altijd al de drukte maand van het jaar is. ,,En aangezien het ieder jaar drukker wordt, wordt november de drukste maand ooit. December is ook een drukke maand, maar dan komen er door de feestdagen toch iets minder mensen.’’ Volgens Tra zijn er in november 168 evenementen (concerten, lezingen, masterclasses, een conferentie, films, standup comedy en colleges). Daarnaast omvat festival Le Guess Who? maar liefst 61 optredens in TivoliVredenburg. Opgeteld komt hij uit op 229 optredens.

Brede programmering

Met concerten van The Doobie Brothers, Madness, Youssou N’Dour, Spinvis, Billy Ocean, Clouseau en Little Steven and The Disciples of Soul komen dan tal van aansprekende artiesten naar Utrecht. Ook staan er optredens gepland van het Radio Filharmonisch Orkest, Lucas en Arthur Jussen, de Nederlandse Bachvereniging en Nieuwe Philharmonie Utrecht. Verder zijn er grote festivals en evenementen als Le Guess Who? en Buma Classical Convention.