NS start proef met speciale ‘hulpkaart’ voor kwetsbare reizigers op Utrecht Centraal

Enkele dagen per week zal een ervaringsdeskundige van Steunpunt GGZ op het station aanwezig zijn. Mensen die interesse in een hulpkaart hebben, kunnen er één laten opstellen. Het is een opvouwbaar kaartje ter grootte van een bankpas. Op de kaart staat wie de contactpersonen zijn en wat mensen die de kaart zien juist wel of niet moeten doen om te helpen. „De hulpkaart ondersteunt kwetsbare mensen in wat zij zelf kunnen doen wanneer zij in een situatie komen waarin ze niet kunnen uitleggen wat er aan de hand is”, legt de directeur Dineke Smit van Steunpunt GGZ.