NS zet in op meer plastic lessen én blikjes met statiegeld op de innamepunten op Utrecht Centraal

column ‘Dat kinderen zo vroeg al veel over seks weten, komt niet door school. Wel de tijd waarin wij leven’

In 2012 luisterde ik een gesprekje af tussen mijn oudste en zijn vriendje C. Plechtig sprak C.: ,,Je moet echt nooit porno kijken op de computer. Het is eng, want het gaat over blote mensen, die met elkaar vechten.’’ Ze zaten in groep zes.