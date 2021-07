Nu een plek van rust, maar ooit zaten hier angstige Nederlandse soldaten: ‘Het is hier zo rustgevend’

Populaire Utrechtse Club Poema failliet, maar zaak blijft gewoon open verzekert eigenaar

21 juli De bij jongeren en studenten populaire Club Poema in de Utrechtse binnenstad is door de rechtbank failliet verklaard. Volgens de eigenaar van de discotheek is er ‘niets aan de hand’. Komende zaterdag is de gelegenheid binnen de coronaregels gewoon open, verzekert hij.