Nu nog een waarschuwing, straks een boete voor foute fietsparkeerders Houten

Was het hostel aan de Wit­te­vrou­wen­sin­gel een woning of kantoor

17:45 De aanleiding was de open dag van het hostel aan de Wittevrouwensingel. Op een verjaardagsfeestje in Wittevrouwen viel de vraag wie er was geweest. Of we wel wisten dat het hostel vroeger de woning was geweest van de directeur van de gasfabriek, vroeg een van de buurmannen.