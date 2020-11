Nu zelfs vechtpartij om parkeerplekje: boswachters zitten met hun handen in het haar om drukte

Bosrel in Maarn dreigt te escaleren en draait uit op pesterijen en vandalisme: ‘Het lijkt wel oorlog’

7 november Het dorpje Maarn is woest op boseigenaar Hans van der Pluijm. Door een stuk bos rond zijn huis af te sluiten voor wandelaars, is de gemeenschap in rep en roer. Het conflict dreigt te escaleren.