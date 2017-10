Ochtendhumeur? Rave jezelf wakker om half zeven 's ochtends

In Amsterdam en Londen komen zulke ochtendraves al vaker voor, maar in Utrecht waren ze nog niet. Tot morgenochtend. Dan kunnen mensen in het Vredenburg 44 in de Social Impact Factory feesten voordat ze naar hun werk of studie gaan. ,,We starten onze dag al feestend zodat we weer vol energie aan de slag kunnen”, vertelt Gitte Briffa, organisator van de rave.