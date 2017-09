Ode aan bomen Amelisweerd

Edo's insecten prijken op servies in de winkel van Abrona

Wordt Edo van Rijkom (49) , die in een atelier werkt dat dagbesteding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking, de nieuwe Marjolein Bastin of Janneke Brinkman? Het zou zomaar kunnen. Zijn insecten op het servies, dat sinds deze week verkocht wordt in de winkel van Abrona in Zeist, hebben er beslist de smoel voor.