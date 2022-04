Oekraïnedemonstratie in Utrecht: vluchteling beschrijft hoe een bom 22 mensen doodde

Onder de demonstranten veel gevluchte Oekraïners, maar ook mensen uit dat land die al wat langer in Nederland wonen. Zoals Tetyana Fridnikk (36), die is getrouwd met een Nederlander. Haar gevluchte schoonzus en nichtje verblijven nu bij haar, de rest van de familie is nog in Oekraïne. Het oorlogsnieuws beheerst haar leven en dat van haar man.

Genocide

Moordenaars

Veel mensen hebben een blauw-gele vlag omgehangen. En velen hebben spandoeken of protestborden bij zich, met teksten als: ‘We are not afraid of Putin. And you?’ en ‘Russians are rapists, murderers and looters'. De boosheid en ook verbijstering over de Russische inval in het land is nog steeds groot.