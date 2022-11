Oekraïners wonen in nieuwe jaar samen met schipperskinderen: ‘Is een win-win’

Einde van een tijdperk dreigt voor Vreeswijk; het oudste schippers­in­ter­naat van Nederland sluit

De schipperskinderen in Nieuwegein moeten op zoek naar een nieuw onderkomen. Het oudste schippersinternaat van het land, in Vreeswijk, sluit over twee jaar de deuren. Tot woede en verdriet van de kinderen én hun ouders. ,,Zij zijn hier opgegroeid, de leiding is hun surrogaatmoeder. Zo noem ik dat.”

