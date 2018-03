Oeps, handrem vergeten... Gloednieuwe auto belandt in het water in Nieuwegein

Bij autodealer Henri & Herman aan de Parkerbaan in Nieuwegein is vanmiddag een gloednieuwe auto in het water beland. De auto kwam bij de poetser vandaan, die hem de showroom weer in wilde rijden. Toen hij de schuifdeur naar de showroom openmaakte, kwam hij erachter dat hij vergeten was de auto op de handrem te zetten.