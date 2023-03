Oerwoudgeluiden, homofobe grappen en spreekkoren: melden discriminatie bij sportclubs moet makkelijker

indebuurt.nl Hans Gommer (56) is de nieuwe stadscome­di­an van Utrecht: 'Het was een kwestie van de juiste mensen bedreigen'

Als je in het Comedyhuis bekend staat als ‘Mister Utrecht’, in 030 geboren en getogen bent en ook een groot deel van je grappen gaat over het wel en wee van de stad, dan is het logisch dat je ooit stadscomedian wordt. Met al deze facetten in huis, mag comedian Hans Gommer (56) deze eretitel nu dan ook dragen.