OG3NE topact bij jubileumontsteking Grootste Kerstboom

'Driving home for Christmas'-gevoel

,,In de afgelopen 25 jaar is de Grootste Kerstboom een begrip geworden," zegt voorzitter Mieke Kromwijk van de organiserende stichting De Grootste Kerstboom. ,,Onlangs nog hebben we via social media gevraagd wat de boom voor mensen betekent. 'Hij hóórt gewoon bij de Kerst', is de meest gehoorde reactie. Veel mensen hebben een speciale herinnering, bijvoorbeeld aan een geboorte of aan een familiebezoek. Anderen krijgen er het 'Driving home for Christmas'-gevoel van. Het is mooi dat we deze traditie in ere kunnen houden dankzij bijna drieduizend donateurs, de Vrienden van de Grootste Kerstboom en onze sponsoren."