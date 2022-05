Oldtimerdag Culemborg op nieuwe én oude locatie: ‘Er is gewoon te weinig ruimte’

Het is na twee stille coronajaren meteen de eerste Oldtimerdag nieuwe stijl. Immers, de deelnemers verzamelen niet meer traditioneel in de binnenstad maar ver daarbuiten. Een trendbreuk, want vanaf het moment dat Culemborger Piet van Oort in 1990 dit evenement bedacht waren de Markt en omgeving dé plaatsen waar je auto’s kon spotten.

Proppen

Toch wordt de binnenstad niet overgeslagen, zegt HACC-voorzitter John van der Meer. ,,Vanaf even na twaalf uur komt de hele stoet over de Markt en kunnen bezoekers alle auto’s van dichtbij zien passeren’’.

De organisatie kon er volgens hem echter niet omheen een andere opstellocatie te kiezen. ,,Er is gewoon te weinig ruimte. Tot 2019, de laatste Oldtimerdag, konden we aan de Boerenstraat op een braakliggend terrein zestig auto’s kwijt. Dat is nu bebouwd. En nog was het overal proppen en stonden de deelnemers heel verspreid’’.

Dus is uitgeweken naar de Costerweg, een lang stuk straat waar op gezette tijden een kofferbakmarkt wordt gehouden en die veel ruimte biedt. Van der Meer: ,,Op deze nieuwe locatie komen álle auto’s goed tot hun recht. Daar doen we het tenslotte voor. Vorig najaar hebben we daar een kleinschalige corona-editie van de Oldtimerdag gehouden en dat is prima bevallen.”

Dealerplein

Zowel de Costerweg, waar de auto’s twee uur lang staan te shinen, als de Markt wordt sfeervol aangekleed. ,,Op de Costerweg is een terras en draaien we gezellige muziek. Op de Markt is een dealerplein en hebben enkele winkels, waaronder Culemborgse Mannen en Beijer, hun etalages in sfeer ingericht. En wie daar straks een terrasje pakt, zit vooraan.”

De oldtimers staan van 10.00 tot 12.00 uur op de Costerweg en rijden vanaf 12.00 uur richting de Markt.

Volledig scherm De Oldtimerdag op de Culemborgse Markt zoals die tussen 1990 en 2019 werd gehouden. Dit jaar rijden de deelnemers er in een stoet overheen. © Raphael Drent

