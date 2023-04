Olievlek stroomt door het water in Overvecht, hondenbezitters gewaarschuwd

Het leed van de razendpopu­lai­re pomeriaan: vaak illegaal verkocht voor veel geld en ‘hele dag door pijn’

Achter de schattige, wollige kopjes van de populaire pomeriaan (dwergkeeshondje) gaat een wereld van ellende schuil. Gefokt in puppyfabrieken in Oost-Europa worden de beestjes al slechts een paar weken oud naar Nederland gereden en voor veel geld verkocht. In Utrecht werd deze week een vermoedelijke handelaar betrapt.